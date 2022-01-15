مباشر في إنجلترا - مانشستر سيتي (0) - (0) تشيلسي.. إيدرسون يتألق مبكرا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق.47 إيدرسون يتألق يومنع هدف التقدم لتشيلي بعد انفراد صريح من لوكاكو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43. تسديدة بعيدة من دي بروين من داخل منطقة الجزاء

ق39 خطأ من دفاع تشيلسي بإهداء الكرة لجريليش ولكن كيبا يتألق وينقذ انفرادا صريحا

هدوء في المباراة مع سيطرة مانشستر سيتي بشكل نسبي وبدون فرص على المرمى

ق10. انطلاقة من روميلو لوكاكو ولكنه مرر بشكل خاطئ أمام المرمى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل