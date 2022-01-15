التشكيل - فودين وجريليش يقودان هجوم مانشستر سيتي.. وعودة كيبا لحراسة تشيلسي

السبت، 15 يناير 2022 - 13:42

كتب : FilGoal

احتفال فيل فودين وكيفن دي بروين - مانشستر سيتي

أعلن كل من بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وتوماس توخيل مدرب تشيلسي عن تشكيل فريقيهما في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي مانشستر سيتي مع تشيلسي على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود فيل فودين وجاك جريليش هجوم مانشتر سيتي، بينما عاد كيبا أريزابالاجا لرحاة مرمى تشيلسي بسبب مشاركة إدوارد ميندي مع السنغال في كأس الأمم الإفريقية.

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وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي

الحارس: إيدرسون مورايش

الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - إيمريك لابورت - جواو كانسيلو

الوسط: كيفن دي بروين - رودري - بيرناردو سيلفا

الهجوم: رحيم ستيرلنج - جاك جريليش - فيل فودين

بينما تشكيل مانشستر سيتي كالآتي

الحارس: كيبا أريزابالاجا

الدفاع: أنطونيو روديجير - تياجو سيلفا - مالانج سار

الوسط: سيزار أزبليكويتا - نجولو كانتي - ماتيو كوفاسيتش - ماركوس ألونسو

الهجوم: حكيم زياش - روميلو لوكاكو - كريستيان بوليسيتش

مانشستر سيتي تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز
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