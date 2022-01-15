هدفان بالكربون وثنائية هالاند تقود دورتموند لاكتساح فرايبورج بخماسية

افتتح بوروسيا دورتموند الجولة 19 من الدوري الألماني بفوز كاسح على فرايبورج بنتيجة 5-1.

سجل لدورتموند: توماس مونييه (2) وإرلينج هالاند (2) ومحمود داهود، فيما سجل هدف فرايبورج الوحيد: إيرديمن ديميروفيتش.

وسجل البلجيكي توماس مونييه الهدف الأول برأسية عقب ركنية من الجهة اليسرى نفذها يوليان براندت في الدقيقة 14.

وبطريقة كاربونية أضاف الظهير البلجيكي الهدف الثاني له ولفريقه ومن صناعة نفس اللاعب في الدقيقة 29 من ركنية نفذت من الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول سجل إرلينج هالاند هدف دورتموند الثالث بعد بينية من جود بيلينجام.

ثلاثية صفراء في الشوط الأول، ومع مرور 61 دقيقة من عمر اللقاء قلص البديل ديميروفيتش النتيجة بتسديدة من داخل الـ 18.

هالاند أعاد الفارق لـ 3 أهداف مرة أخرى في الدقيقة 75، من كرة مرتدة من يد الحارس.

وفي الدقيقة 86 أنهى محمود داهود اللقاء بهدف خامس بعد عرضية من نيكولاس شولز.

وقلص دورتموند الفارق مع بايرن ميونيخ إلى 3 نقاط بشكل مؤقت بعدما ارتفع رصيد أسود فيستفاليا إلى 40 نقطة.

بينما توقف رصيد فرايبورج عند 30 نقطة في المركز الرابع.

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