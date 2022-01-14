تيليفوت: باريس سان جيرمان يتفاوض مع مبابي على تجديد قصير للعقد

الجمعة، 14 يناير 2022 - 23:42

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - جلوب سوكر

تشهد قصة مستقبل كيليان مبابي تحولًا جديدًا مع تحرك جديد لناديه باريس سان جيرمان لأجل تجديد عقده.

برنامج "تيليفوت" الفرنسي التليفزيوني الشهير أوضح أن إدارة سان جيرمان دخلت في مفاوضات مع مبابي.

وذكر التقرير أن المفاوضات تحوم حول تجديد "قصير" الأمد للعقد لمدة عام أو عامين.

وتسعى إدارة النادي الباريسي إلى تجديد عقد مبابي حتى لا يرحل مجانًا الصيف المقبل.

وأوضح التقرير إن إدارة ناصر الخليفي متفائلة خصوصا بعد الالتزام الذي أظهره اللاعب داخل الملعب في الأشهر الماضية.

في المقابل لم تهتز ثقة إدارة ريال مدريد نحو مبابي الذي أعطى كلمته بالتوقيع للميرنجي والانضمام إليه بدايةً من الصيف المقبل.

من جانبه يرفض اللاعب الإدلاء بأي موقف حوله مستقبله ويفضّل تأجيل ذلك حتى نهاية الموسم.

مبابي (23 عاما) ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، وكل التقارير تشير إلى انتقالٍ وشيك إلى ريال مدريد.

وحاول ريال مدريد ضم مبابي بكل قوته في الصيف الماضي، لكن إدارة باريس سان جيرمان تمسكت به بكل قوتها.

وسجل مبابي 18 هدفًا في 26 مباراة خاضها مع سان جيرمان هذا الموسم، كما صنع 15 هدفا.

مبابي باريس سان جيرمان ريال مدريد
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