مران منتخب مصر - 24 لاعبا بقيادة محمد صلاح في غياب فتوح وأكرم توفيق

أجرى منتخب مصر تدريبه الأخير في الخامسة مساء اليوم بتوقيت الكاميرون استعدادا للقاء غينيا بيساو في الثامنة مساء (التاسعة بتوقيت القاهرة) ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

شارك في المران جميع اللاعبين ال24 فيما عدا كل من أكرم توفيق وأحمد فتوح، حيث لن يلحق أكرم ببقية مباريات البطولة بعد إصابته، فيما تم إعفاء فتوح من المشاركة في مباراة الغد بعد إصابته في المباراة الماضية.

وكان الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب قد اجتمع اليوم مع اللاعبين بعد أدائهم لصلاة الجمعة داخل مقر اقامتهم.

ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها الجهاز الفني مع اللاعبين في إطار التحضير لمباراة الغد.

وتقرر أن تتوجه بعثة المنتخب الوطني إلى العاصمة ياوندي ظهر اليوم التالي لمباراة الغد أمام غينيا بيساو، استعدادا للقاء السودان ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة يوم الأربعاء المقبل وفق لائحة البطولة التي تقضي بإقامة مباراتي الجولة الأخيرة في توقيت واحد، حيث لا تضم مدينة جاروا سوى ملعب واحد تقام عليه المباريات.

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