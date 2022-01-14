ريمونتادا بالأربعة لـ سيراميكا على فاركو.. وتعادل بين الجيش والمحلة في كأس الرابطة

إثارة كبيرة شهدتها مباراتي المجموعة الثالثة من كأس الرابطة في ختام مباريات الجولة الأولى، بفوز كبير لـ سيراميكا كليوباترا 4-2 على فاركو وتعادل بهدف لكل فريق بين طلائع الجيش وغزل المحلة.

وكان الزمالك قد استهل مشوار المجموعة بتعادل سلبي مع إنبي بدون أهداف. (طالع التفاصيل)

سيراميكا كليوباترا × فاركو

تقاسم الفريقان الشوطين، إلا أن ريمونتادا سيراميكا كليوباترا كانت أقوى في الشوط الثاني.

تقدم فاركو بهدف مبكر في الدقيقة 16 من ركلة جزاء سجلها الجزائري رزقي حمرون.

وفي الدقيقة 44 أضاف الجزائري الهدف الثاني على الطائر بعد عرضية من الجهة اليسرى.

وفي الشوط الثاني قلب لاعبو هيثم شعبان اللقاء رأسا على عقب.

في الدقيقة 54، قلص سيف تقا الفارق، عرضية أرضية إلى خارج منطقة الجزاء لمحمود نبيل الذي أرسل عرضية لداخل المنطقة لشادي حسين الذي مرر إلى سيف تقا ليهز الشباك.

وفي الدقيقة التالية لمس ياسين مرعي مدافع فاركو الكرة بيده داخل المنطقة ليتحصل على بطاقة صفراء ثانية وطرد وركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا.

انبرى محمد إبراهيم للركلة وسددها بهدوء في الشباك مسجلا التعادل.

وفي الدقيقة 67 حدثت الريمونتادا، عرضية من مصطفى ميسي إلى باسم مرسي الذي سجل بسهولة في الشباك.

وحاول لاعبو سيراميكا استغلال نقص فاركو العددي إلا أن باسم مرسي وشادي حسين أهدرا فرصتين محققتين خلال 3 دقائق.

مصطفى ميسي في الدقيقة 74 راوغ الحارس مرتين على يمين منطقة الجزاء وأرسل عرضية أرضية لباسم مرسي لكن تسديدة الأخير وجدت المدافع الذي شتتها من على الخط.

وفي الدقيقة 77 راوغ شادي حسين المدافع وأطلق تسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيسر.

وأنهى شادي حسين اللقاء بالهدف الرابع بعدما انفرد وراوغ الحارس وسدد في الشباك الخارجية، وانتظر قرار الحكم عقب مطالعة تقنية الفيديو لاحتسابه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع ومعه انتهت المباراة.

وتصدر سيراميكا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط وسيحل ضيفا على طلائع الجيش في الجولة المقبلة.

فيما سيواجه فاركو أخير ترتيب المجموعة، الزمالك الذي يمتلك نقطة واحدة.

طلائع الجيش × غزل المحلة

وعلى جهاز الرياضة العسكري، حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة التي شهدت أول ظهور لعبد الحميد بسيوني مع غزل المحلة كمدير فني وجاءت ضد فريقه السابق الذي قاده الموسم الماضي للقب كأس السوبر.

تقدم طلائع الجيش في الدقيقة 19 مبكرا برأسية رائعة من كريم الطيب.

وفي الدقيقة 35 تعرض علي حمدي لاعب طلائع الجيش للطرد بعد حصوله على إنذار ثان.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أرسلت عرضية أرضية أودعها يحيى حامد بقوة في الشباك.

الشوط الثاني شهد أكثر من فرصة محققة للاعبي الغزل لقلب المباراة.

وقبل 3 دقائق من نهاية اللقاء تساوت كفة الفريقين على أرض الملعب بعد طرد أحمد عفيفي، لتنتهي المباراة بالتعادل في كل شيء.

وسيواجه طلائع الجيش، إنبي في الجولة المقبلة.