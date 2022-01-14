كأس الرابطة - الزمالك وإنبي يتعادلان في لقاء ركلات الجزاء المهدرة

تعادل الزمالك وإنبي بدون أهداف اليوم الجمعة على ملعب القاهرة في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الرابطة 2021-2022.

وأهدر كل فريق ركلة جزاء وفرط في فرصة الانتصار ليكتفي بنقطة في بداية مشواره في النسخة الأولى من البطولة.

شوط أزرق

اعتمد باتريس كارتيرون مدرب الزمالك على عبد الله جمعة في وسط الملعب وكان يوسف إبراهيم "أوباما" مهاجما، بينما قاد جون إيبوكا فريق إنبي ومعه جرجس مجدي.

⚪ تشكيل الزمالك - أوباما مهاجم وعبد الله جمعة في وسط الملعب ضد إنبي pic.twitter.com/MYwbPy2rQU — FilGoal (@FilGoal) January 14, 2022

وحاول الزمالك مبكرا لكن دون تهديد لمرمى عبد العزيز البلعوطي قبل أن يمنع محمد عبد الشافي هدفا محققا بإبعاد الكرة إثر تسديدة إيبوكا في الدقيقة 9.

ثم تفوق الفريق البترولي وسيطر على وسط الملعب وحاول بتسديدة دينوبيتر جودي في الدقيقة 23 لكن الحارس محمد عواد تصدى.

وتألق عواد مجددا بالتصدي لتسديدة من مسافة قريبة نفذها إيبوكا في الدقيقة 26 إثر تمريرة عرضية من اليمين.

وتحسن الزمالك في الشوط الثاني وفي الدقيقة 57 دفع كارتيرون بالثنائي رزاق سيسيه وإسلام جابر بدلا من محمود عبد العزيز وعبد الله جمعة.

وحاول الزمالك عن طريق جبهته اليمنى في وجود القائد حازم إمام الذي مرر الكرة عرضية وتابعها مصطفى فتحي برأسه لكن تألق البلعوطي في الدقيقة 64.

واخترق حازم إمام منطقة جزاء إنبي في الدقيقة 66 بعد عرقلته من مدافع الأخير وراجع الحكم الفيديو قبل أن يحتسب ركلة جزاء.

لكن أوباما سدد الركلة ليتصدى البلعوطي وحاول الأول متابعة الكرة بسرعة في الشباك لكن دفاع إنبي أبعدها.

وباغت إنبي بالهجوم من اليسار واستطاع مصطفى شلبي الحصول على ركلة جزاء بعد عرقلة من حازم إمام في الدقيقة 73.

وتقدم النيجيري إيبوكا للتسديد لكنه أطاح بالكرة فوق المرمى ليضيع فرصة هز الشباك.

وأجرى الزمالك 3 تبديلات في الدقيقة 79 فشارك سيد محمد وسيف جعفر وحسام أشرف بدلا من أوباما ومصطفى فتحي وأوناجم، قرر كارتيرون منح فرصة لشبابه لعلهم يقتنصون الفوز.

لكن المحاولات لم تكن مجدية لهز شباك البلعوطي أو عواد لينتهي اللقاء بدون أهداف.

وسيحل الزمالك ضيفا على فاركو يوم الثلاثاء بينما يستضيف إنبي فريق غزل المحلة