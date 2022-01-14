محمد صلاح لاعب الشهر في ليفربول

فاز النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة لاعب الشهر من ناديه، وذلك عن شهر ديسمبر.

ولعب محمد صلاح مع ليفربول 7 مباريات طوال شهر ديسمبر الماضي في جميع المسابقات، حيث فاز الفريق في 5 مباريات وتعادل مع توتنام وخسر أمام ليستر.

مباراة ليستر كانت النقطة السلبية الوحيدة للنجم المصري، حيث أضاع ركلة جزاء، بينما لم يسجل أو يصنع في مباراة السبرز.

أما في بقية المباريات، سجل محمد صلاح 5 أهداف وصنع هدفا.

ويتواجد محمد صلاح في الوقت الحالي مع منتخب مصر لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

وخسر الفراعنة المباراة الأولى أمام نيجيريا يوم الثلاثاء الماضي بهدف نظيف سجله كيليتشي إهيناتشو مهاجم ليستر سيتي.