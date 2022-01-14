تشكيل أمم إفريقيا – نوليدج موسونا يقود زيمبابوي.. ومالاوي بثنائي هجومي
الجمعة، 14 يناير 2022 - 17:21
كتب : FilGoal
أعلن نورمان مابيزا المدير الفني لمنتخب زيمبابوي تشكيل فريقه المستدعى لملاقاة مالاوي اليوم الجمعة في ملعب كويكونج.
ويواجه منتخب زيمبابوي منافسه مالاوي في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.
وكان كلا المنتخبين هُزما في لقاء الجولة الأولى.
وجاء تشكيل زيمبابوي كالتالي:
في حراسة المرمى: بيتروس ماري
في الدفاع: تيناج هاديبي- تيناج هاديبي- أونيسمور بهاسيرا
في الوسط: تاكودزوا شيمويموي- كيلفن مادزونجوي- جيرالد تاكوارا- إسماعيل وادي- كونداي بن يوي
في الهجوم: نوليدج موسونا- تينو كادوير
أما تشكيل مالاوي الذي أعلنه مدربه ماريو مارينيكا جاء كالتالي:
في حراسة المرمى: إرنست كاخوبوي
في الدفاع: ستانلي سانودي- دينس تشيمبزي- ليمبيكاني أمزافا
في الوسط: خدي ميابا- جون باندا- فرانسيسكو مادينجا- شيمويموي إيدانا- جوميزجاني شيروا
في الهجوم: جابادينو مانجو- ريتشارد أمبولو