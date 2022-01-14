تشكيل أمم إفريقيا – نوليدج موسونا يقود زيمبابوي.. ومالاوي بثنائي هجومي

مؤتمر تية مدرب السودان: تألق أبو عشرين طبيعي وتوقعنا تصديه لركلة الجزاء

تقرير تونسي: محمود البنا يدير مواجهة تونس وموريتانيا في أمم إفريقيا

سيمون: لعبت أمام مصر أفضل مبارياتي منذ عامين

مؤتمر مدرب نيجيريا: السودان لا يمتلك صلاح.. ومخطئ من يظن أن مصر منتخب صغير