المصري يكشف عن تشخيص إصابة إسلام عطية.. ومدة العلاج

الجمعة، 14 يناير 2022 - 16:19

كتب : FilGoal

إسلام عطية مع المصري أمام مصر للمقاصة

كشف النادي المصري عن تشخيص إصابة إسلام عطية لاعب الفريق، ومدة العلاج المطلوبة.

وحسب الصحفة الرسمية للنادي المصري، فإن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة إسلام عطية بتمزق في أربطة وجه القدم اليسرى، وذلك على خلفية إصابته في مباراة المصري ومصر للمقاصة.

وكشب مجدي الألفي طبيب الفريق بأنه وضع قدم اللاعب في جبيرة طبية تستمر لنحو أسبوعين قبل البدء في ممارسة تدريبات العلاج الطبيعي والعدو الخفيف لينتظم بعد ذلك في التدريبات الجماعية للفريق.

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كان المصري قد خسر أمام مصر للمقاصة بثلاثية في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية.

إسلام عطية شارك هذا الموسم في 6 مباريات بين الدوري وكأس الكونفدرالية، وكأس الرابطة المصرية. سجل فيهم هدفا واحدا.

ويستعد المصري لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية للبطولة.

كأس الرابطة المصرية المصري إسلام عطية
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