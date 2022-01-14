بايرن ميونيخ يكشف عن مشكلة في القلب لـ ألفونسو ديفيز بعد العودة من كورونا

كشف يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ، عن الحالة الصحية لـ ألفونسو ديفيز الظهير الأيسر الكندي لـ بايرن ميونيخ، ومعاناته من مشكلة في القلب.

وقال ناجلزمان في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة كولن: "أجرينا فحوصات للاعبين العائدين من كورونا أمس".

واستمر "وجدنا التهابات على عضلة القلب لـ ألفونسو ديفيز، بالتالي سيغيب عن التدريبات لحين إشعار آخر".

مدرب بايرن ميونيخ أتبع "لن يكون ألفونسو ديفيز حاضرا لعدة أسابيع، لكن الأمر ليس كارثيا".

واستدرك "الالتهاب ليس كارثيا حسب الموجات فوق الصوتية، ومع ذلك يجب أن يشفى وهذا بالتأكيد يستغرق وقتًا محددا، وسيغيب خلال تلك الفترة".

كان بايرن ميونيخ قد أعلن عودة 6 لاعبين للتدريبات بعد الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة.

وأفاد بايرن في بيان "عاد مانويل نوير ودايو أوباميكانو وعمر ريتشاردز وليروي ساني وألفونسو ديفيز وتانجي نيانزو إلى التدريبات الجماعية">

ولم يذكر بايرن حالة كينجسلي كومان وكورنتين توليسيو المصابان بفيروس كورونا.

ويستعد الفريق البافاري لمواجهة كولن في الدوري الألماني يوم السبت.

واستهل بايرن ميونيخ مشواره في النصف الثاني من الموسم من الدوري الألماني بالخسارة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ قبل أيام.

ويتصدر البافاري الترتيب برصيد 43 نقطة بفارق 6 نقاط عن بوروسيا دورتموند.