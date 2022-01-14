رانجنيك: لا أريد رحيل فان دي بيك

الجمعة، 14 يناير 2022 - 15:35

كتب : FilGoal

دوني فان دي بيك - واتفورد × مانشستر يونايتد

شدد رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد على تمسكه بلاعب وسط الفريق دوني فان دي بيك.

دوني فان دي بيك

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وقال الألماني في تصريحات صحفية:"أريد بقاءه".

وواصل "تحدثت معه قبل أسبوعين وطلبت منه البقاء لنهاية الموسم".

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وأتم "مع اقتراب كأس العالم، يريد المشاركة في المباريات".

وشارك الهولندي دي بيك (24 عاما) لمدة 379 دقيقة فقط مع يونايتد في الموسم الجاري.

ويقضي اللعب موسمه الثاني مع فريق الشياطين الحمر ويمتد عقده إلى 2025.

ويستعد يونايتد لمواجهة مضيفه أستون فيلا يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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