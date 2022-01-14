رقم 19.. تأجيل مباراة بيرنلي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وافقت رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" على طلب بيرنلي بتأجيل مباراته ضد ليستر سيتي في الجولة 22 من المسابقة والتي كان من المقرر إقامتها غدا السبت.

جاء ذلك بعد زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا في صفوف بيرنلي.

وأصبحت تلك المباراة هي رقم 19 التي يتم تأجيلها في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسيعلن بريميرليج عن الموعد الجديد للمباراة في وقت لاحق.

ويحتل بيرنلي المركز الـ18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة بعدما خاض 17 مباراة.

فيما يحتل ليستر المركز العاشر بـ25 نقطة بعدما خاض 18 مباراة.