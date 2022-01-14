سترلينج لاعب شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي

توج رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر 2021 في الدوري الإنجليزي.

رحيم ستيرلينج النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وتفوق اللاعب الإنجليزي في سباق الفوز بالجائزة على زميله جواو كانسيلو وجيمس ماديسون "ليستر سيتي" وجابرييل مارتينيلي ومارتن أوديجار "أرسنال" وماسون ماونت "تشيلسي" وسون هيونج مين "توتنام".

وسجل سترلينج خمسة أهداف وصنع هدفا وحيدا خلال في خمس مباريات خاضها خلال شهر ديسمبر بالمسابقة.

وتعد تلك هي المرة الثالثة التي يظفر فيها سترلينج بالجائزة والأولى له منذ نوفمبر عام 2018.

ويعد سترلينج هو أول لاعب من سيتي يظفر بتلك الجائزة بعد كل من ميكائيل أنطونيو "وست هام" وكريستيانو رونالدو "مانشستر يونايتد" ومحمد صلاح "ليفربول" وترينت ألكسندر أرنولد "ليفربول".