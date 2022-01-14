تشكيل الزمالك - أوباما مهاجم وعبد الله جمعة في وسط الملعب ضد إنبي
الجمعة، 14 يناير 2022 - 13:39
كتب : FilGoal
أعلن الزمالك تشكيله أمام إنبي اليوم الجمعة في كأس الرابطة.
وجاء التشكيل:
حارس المرمى: محمد عواد
الدفاع: محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حازم إمام
وسط الملعب: عبد الله جمعة - محمود عبد العزيز - محمد أوناجم - محمد أشرف "روقا" - مصطفى فتحي
الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما"
البدلاء: السيد عطية - أحمد زكي - حمدي علاء - إسلام جابر - رزاق سيسيه - سيف جعفر - سيد محمد - يوسف أسامة - حسام أشرف
وتنطلق المباراة الساعة 2:30 عصرا وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.
ويجري الدور الأول من كأس الرابطة دون اللاعبين المشاركين مع منتخبات بلادهم في كأس إفريقيا.
ويفتقد الزمالك 8 لاعبين يشاركون في الكأس القارية.
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