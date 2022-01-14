كلوب بعد التعادل مع أرسنال: أخبروني عن فريق لن يفتقد صلاح وماني.. ولا أحب ذلك السؤال

"أخبروني عن فريق لن يفتقد محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا؟" هكذا تحدث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بعد تعادل فريقه مع أرسنال سلبيا بدون أهداف في ذهاب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في ملعب أنفيلد.

وعلى الرغم من خوض أرسنال المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد جرانيت جاكا في الدقيقة 24 لكنه قاتل أمام طوفان هجومي من ليفربول ومنعه من الوصول لمرماه.

وتحدث كلوب عقب المباراة قائلا: "أعتقد أننا بدأنا المباراة جيدا وكنت معجب بذلك، كنا مباشرين وكنت أفضل تسجيل هدفا عن طرد لأرسنال، ولكن بعد ذلك شعرنا أننا تحت ضغط".

وأكمل "عندما تلعب ضد فريق يدافع من الخلف عانينا، في الشوط الثاني أصبحنا أفضل ولكن ذلك لم يكن جيدا للفوز، ولكن ذلك مجرد شوط واحد وليس الأمر وكأننا لا نمتلك أي فرص، سنحاول الفوز في الإياب".

وشدد المدرب الألماني "حتى عندما بعض اللاعبين من إصابتهم بفيروس كورونا وبعد إصابتهم بدون أعراض ليسوا هم نفس اللاعبين، هذه الأشياء واضحة ولكننا حاولنا تغيير طريقة لعبنا في اللقاء وقمنا بذلك".

وعن غياب صلاح وماني وكيتا لمشاركتهم في كأس أمم إفريقيا 2021 مع مصر والسنغال وغينيا قال: "أخبروني عن فريق واحد لن يفتقد لصلاح وماني وكيتا".

وأكمل متسائلا "هل يمكن أن نكون مستعدين بشكل أفضل للمباراة؟ لا أعتقد ذلك".

وبسؤاله عن تجديد تعاقد محمد صلاح والذي ينتهي في صيف عام 2023 قال: "لا أحب الصحفيين الذين يسألون ذلك النوع من الأسئلة، نحن لا نشعر بالقلق حول التعاقدات".