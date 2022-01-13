عودة إلى 1-0

الخميس، 13 يناير 2022 - 23:05

كتب : إسلام أحمد

بوركينا فاسو - كاب فيردي

فازت بوركينا فاسو بنتيجة 1-0 على كاب فيردي في ثاني مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من كأس الأمم الإفريقية 2021.

وعادت البطولة إلى عاداتها، في الجولة الأولى من 12 مباراة انتهت 9 بنتيجة 1-0، لتصبح تلك المباراة العاشرة التي تنتهي بتلك النتيجة.

وكان منتخب الكاميرون قد حجز أول بطاقات دور الـ 16 باكتساح إثيوبيا بنتيجة 4-1 وهي النتيجة الأكبر في البطولة حتى الآن. (طالع التفاصيل)

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وحقق منتخب بوركينا فاسو فوزه الثامن في تاريخ مشاركاته بكأس الأمم عبر تاريخه خلال 43 مباراة في 11 نسخة.

فيما تلقى منتخب كاب فيردي الهزيمة الثانية له في تاريخه بالبطولة في مباراته التاسعة.

وأصبح ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية الجولة الثانية، الكاميرون في الصدارة بـ 6 نقاط، فيما انقض خيول بوركينا برصيد 3 نقاط على المركز الثاني وتراجع كاب فيردي للمركز الثالث بنفس الرصيد، ويتذيل منتخب إثيوبيا الترتيب بدون رصيد.

وشهدت المباراة ظهور صافرة تحكيمية مصرية أولى بقيادة أمين عمر الذي قاد المباراة من أرض الملعب في النسخة الحالية، بعدما تواجد محمود البنا كحكم رابع في مباراة الافتتاح.

التشكيل

أجرى منتخب بوركينا فاسو تغييران فيما أجرى منتخب كاب فيردي 3 تغييرات.

تغييران بوركينا جاءا بإشراك إديموند تابسوبا وحساني باندي بدلا من باتريك مالو وبيرتراند تراوري.

فيما أجرى منتخب كاب فيردي 3 تغييرات عن مباراة إثيوبيا، وظل الثلاثي الهجومي كما هو.

وصف المباراة

أول نصف ساعة في المباراة كانت أبطالها الحراس.

فوزينيا حارس كاب فيردي تألق وأبعدها بقبضة يده ركلة حرة مباشرة صاروخية من إدموند تابسوبا ليحولها لركنية في الدقيقة 13.

واصل فوزينيا تألقه ومنع حساني باندي المنفرد من إسكان الهدف الأول في شباكه في الدقيقة 26.

ومن كرة سريعة طولية كاد جوليو تافاريز الذي تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء أن يسجل الأول لكاب فيردي إلا أن هيرفي كوفي حارس الخيول في الدقيقة 30.

تألق الحراس انتهى عند هذا الحد.

عرضية عيسى كابوري في الدقيقة 39 من الجهة اليمنى مرت من فوزينيا ليسكنها باندي بصدره على الطائر في الشباك معلنا هدف اللقاء الأول والوحيد.

في الشوط الثاني مرت رأسية ستوبيرا قائد كاب فيردي أعلى عارضة بوركينا في الدقيقة 60.

وكاد ضغط كاب فيردي أن يأتي ثماره لكن تسديدة جاري رودريجيز أبعدها كوفي ببراعة بعيدا عن مرماه.

الدقائق التالية لم تشهد أي فرصا حقيقية بين الفريقين إلى حاول لاعبو كاب فيردي خطف التعادل لكن لم تسكن كراتهم الشباك، ليحصد الخيول الـ 3 نقاط.

بوركينا فاسو كاب فيردي كأس الأمم الإفريقية 2021
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