انهيار السد الإثيوبي

الخميس، 13 يناير 2022 - 19:55

كتب : محمد سمير

صورة تقرير انتصار الكاميرون على إثيوبيا برباعية

بخطى ثابتة واصل منتخب الكاميرون تفوقه في المجموعة الأولى من أمم إفريقيا وفاز برباعية لينهار السد الإثيوبي.

وفازت الكاميرون على إثيوبيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في افتتاح مباريات الجولة الثانية من البطولة.

وصمد منتخب إثيوبيا الذي تقدم مبكرا حتى أول عشر دقائق من الشوط الثاني وسط تفوق رفاق الثنائي فينسنت أبو بكر وكارل إيكامبي.

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وحول أسود الكاميرون تأخرهم بهدف إلى الفوز برباعية، وسجل كل من فينسنت أبو بكر وكارل إيكامبي ثنائية بينما سجل داوا هوتيسا هدف إثيوبيا الوحيد.

وضمن منتخب الكاميرون تأهله إلى ثمن النهائي بعد أن رفع رصيده إلى ست نقاط بالعلامة الكاملة من مباراتين، بينما يتذيل منتخب إثيوبيا الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وصف المباراة

بدأ الشوط الأول سريعا من الفريقين دون الحاجة إلى مرحلة جس النبض.

وافتتح منتخب إثيوبيا التسجيل سريعا في الدقيقة الرابعة عن طريق داوا هوتيسا، واستقبل هوتيسا تمريرة أمانويل جيبيريميكل وسددها رائعة داخل الشباك.

ولم ينتظر أصحاب الأرض كثيرا إذ سجل كارل إيكامبي هدف التعادل في الدقيقة الثامنة.

وحول إيكامبي عرضية كولينز فاي برأسية قوية لتسكن شباك إثيوبيا وتعود المباراة كما كانت.

وكاد منتخب إثيوبيا أن يتقدم مجددا في الدقيقة 24 بعد تسديدة قوية من جيبيريميكل داخل منطقة الجزاء ولكن تألق أندري أونانا وأنقذ مرماه.

وألغى حكم اللقاء هدفا لمومي نجاماليو مهاجم الكاميرون بداعي التسلل ليستمر التعادل.

وأنقذ القائم هدفا محققا لمنتخب الكاميرون عن طريق إيكامبي في الدقيقة 40 بعد رأسية قوية.

وفي الشوط الثاني سيطر لاعبو الكاميرون على الكرة منذ البداية بحثا عن التقدم.

ونجح فينسنت أبو بكر في منح الكاميرون التقدم في الدقيقة 53 بعد عرضية رائعة من كولينز فاي ليحولها أبو بكر برأسية قوية على يمين حارس مرمى إثيوبيا.

وبعد دقيقتين فقط عزز أبو بكر تقدم الكاميرون بالهدف الثالث في الدقيقة 55 بعد تمريرة من مومي نجاماليو حولها أبو بكر داخل الشباك.

وواصل منتخب الكاميرون تفوقه وكاد إيكامبي أن يسجل الرابع بتسديدة رائعة في الدقيقة 62 ولكن ارتدت من جسد شانكو حارس مرمى إثيوبيا.

وعوض إيكامبي الفرصة بهدف رابع في الدقيقة 67 بعد تمريرة من مارتن هونجولا، وراوغ إيكامبي مدافعين إثيوبيا وسدد على يمين حارس المرمى.

وأنقذ القائم الأيسر لمنتخب إثيوبيا الهدف الخامس في الدقيقة 90 بعد تسديدة قوية من أندري إنجيسا.

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