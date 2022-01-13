أمم إفريقيا – إيكامبي رجل مباراة الكاميرون وإثيوبيا: من يريد القمة عليه الفوز دائما

الخميس، 13 يناير 2022 - 20:15

كتب : FilGoal

كارل توكو إيكيمبي - الكاميرون -إثيوبيا

"قدمنا أداء جيدا وسجلت هدفين" بتلك الكلمات تحدث كارل توكو إيكامبي لاعب الكاميرون عقب فوز منتخب بلاده على إثيوبيا اليوم الخميس.

كارل توكو ايكامبي

النادي : أولمبيك ليون

الكاميرون

وفاز منتخب الكاميرون على إثيوبيا في ملعب أوليمبي بأربعة أهداف لهدف في أولى جولات كأس أمم إفريقيا 2021 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتحدث إيكامبي بعد المباراة لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "كنا نريد التأهل وقدمنا أداء جيدا وسجلت هدفين، نحن فريق قوي وبعد استقبالنا لهدف كان لدينا رد فعل قوي".

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وعن تصدر المجموعة قال: "من يريد أن يصل إلى القمة يجب أن يفوز في كل مبارياته ونريد الفوز بالمباراة المقبلة للتصدر".

وضمن منتخب الكاميرون تأهله للدور التالي بعدما حصد ست نقاط إثر فوزه في أول مباراتين.

وشارك إيكامبي في المباراة لـ70 دقيقة وسجل خلالهما هدفين ولمس الكرة 37 مرة.

ومرر إيكامبي الكرة 19 مرة من بينهم 17 تمريرة صحيحة بنسبة دقة بلغت 89%.

وأرسل عرضيتين غير دقيقتين وسدد خمس مرات ومن بينهم تصويبة وحيدة خارج المرمى وأخرى ارتطمت بالقائم.

وقام بالمراوغة ثلاث مرات منهم مرتين بشكل صحيح.

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