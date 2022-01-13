الإسماعيلي والمقاولون ينتصران على سموحة والبنك الأهلي في كأس الرابطة

الخميس، 13 يناير 2022 - 19:03

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو الإسماعيلي بهدف عبد الرحمن مجدي في شباك سموحة - الصور من حساب الإسماعيلي

فاز الإسماعيلي والمقاولون العرب على سموحة والبنك الأهلي بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد ضمن منافسات كأس الرابطة لحساب المجموعة الثانية.

وحل الإسماعيلي ضيفا على سموحة في استاد الإسكندرية اليوم الأربعاء.

سجل هدف المباراة الوحيد عبد الرحمن مجدي في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء.

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جاء الهدف بعد عرضية من الناحية اليمنى وصلت إلى محمد الشامي الذي مرر الكرة لعبد الرحمن مجدي الذي أطلق تسديدة بباطن القدم سكنت أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الهاني سليمان.

ولم تشهد المباراة الكثير من الفرص الخطيرة إذ أن لاعبي الفريقين اعتمدا على التسديد من خارج منطقة الجزاء وإما شتتها الدفاع أو ذهبت التصويبات لخارج الملعب.

وفي ملعب المقاولون العرب فاز أصحاب الأرض على البنك الأهلي بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد محمد طلعت في الدقيقة 13 من عمر اللقاء.

وبذلك يتصدر الإسماعيلي والمقاولون المجموعة الثانية بثلاث نقاط لكل منهما، يليهما الأهلي والجونة بنقطة لكل منهما بعد تعادلهما سلبيا.

ولم يحصد سموحة والبنك الأهلي أي نقطة ليحتلا المركزين الخامس والسادس.

وفي الجولة الثانية سيواجه البنك الأهلي منافسه سموحة، ويلتقي المقاولون مع الجونة.

فيما يحل الإسماعيلي ضيفا على الأهلي في ملعب برج العرب.

الإسماعيلي سموحة البنك الأهلي المقاولون العرب كأس الرابطة
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