لاعب أستون فيلا الجديد: انضممت للفريق من أجل ستيفن جيرارد

أوضح لوكاس ديني مدافع أستون فيلا الجديد أن تواجد ستيفن جيرارد كمدرب للفريق هو أحد أهم أسباب انضمامه للفيلانز.

وأعلن نادي أستون فيلا يوم الخميس تعاقده مع المدافع لوكاس ديني قادما من إيفرتون.

وقال ديني في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "جئت إلى هنا من أجل ستيفن جيرارد، كان هو السبب الأساسي".

وأضاف "لقد عقدت اجتماعا جيدا معه وتحدثنا عدة مرات خلال هذا الشهر. أشعر برغبته في الفوز، وتقديم الكرة الهجومية، الاستحواذ".

وتابع "أشعر أن هذا ما أريده وما أريد أن أظهره للجماهير".

وأصبح ديني ثاني صفقات فيلا هذا الشتاء بعد ضم فيليبي كوتينيو من برشلونة.

وأكمل "أنا سعيد حقا لوجودي هنا، إنه مشروع كبير بعد التعاقد مع فيليبي كوتينيو وإنفاق النادي للكثير من الأموال في الصيف الماضي".

وأتم "المشروع مثير للاهتمام حقا، يمكنك أن ترى أن المشروع يسير في الاتجاه الصحيح، وأعتقد أن جميع اللاعبين يريدون أن يكونوا هنا وجزءا من هذا المشروع".

وظهر ديني في 43 مباراة دولية مع منتخب فرنسا.

الفرنسي الدولي لعب من قبل في صفوف باريس سان جيرمان وروما وبرشلونة.

البالغ من العمر 28 عاما توج بلقب الدوري في فرنسا وإسبانيا، وشارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم وبطولات أوروبا.