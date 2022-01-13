طبيب الأهلي: سلبية مسحتي ربيعة وياسر إبراهيم.. عبد القادر وعمار جاهزان

الخميس، 13 يناير 2022 - 15:09

كتب : حسام نور الدين

رامي ربيعة الأهلي الإسماعيلي

قال أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي إن المسحة التي خضع لها ثنائي دفاع الفريق، رامي ربيعة وياسر إبراهيم، خرجت سلبية.

وأوضح أبو عبلة: "اللاعبان جاهزان للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب مباراة الجونة في بطولة كأس الرابطة".

وأكمل "أما عمار حمدي الذي غاب عن لقاء الجونة بسبب نزلة برد، فهو جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الساعات المقبلة بعد تعافيه".

أخبار متعلقة
الأهلي يعلن سلبية مسحتي طاهر وفخري وإصابة ربيعة بكورونا المقاولون العرب يكشف إمكانية ضم رامي ربيعة وطاهر محمد طاهر قائمة الأهلي – استمرار غياب كهربا وطاهر.. ودخول ربيعة أمام المحلة

وأتم "أما أحمد عبد القادر، فتعافى كذلك من إصابته بفيروس كورونا وثبتت سلبية المسحة، وسوف يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي".

ولا يتبقى في الأهلي من المصابين بكورونا بشكل رسمي سوى بيرسي تاو.

ويواجه الأهلي الإسماعيلي يوم الإثنين المقبل في الجولة الثانية من مباريات كأس الرابطة.

الأهلي كأس الرابطة
نرشح لكم
كأس الرابطة - 90 دقيقة سلبية بين الأهلي "الشاب" والجونة صور - رود خوليت أسطورة هولندا في زيارة لـ الزمالك قائمة الزمالك – مصطفى فتحي وأوباما وبعض الشباب لمواجهة إنبي.. وعودة حسام أشرف انتهت في كأس الرابطة - الأهلي (0) - (0) الجونة.. مباراة سلبية للغاية
أخر الأخبار
كأس الرابطة - 90 دقيقة سلبية بين الأهلي "الشاب" والجونة 3 دقيقة | مصر
صور - رود خوليت أسطورة هولندا في زيارة لـ الزمالك 14 دقيقة | الدوري المصري
جناح نيجيريا يوجه رسالة لـ أكرم توفيق 22 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
اتحاد الكرة: أي تصريحات منسوبة للاعبين خارج الإطار الرسمي غير صحيحة 33 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر مدرب غانا: بارتي سيكون أفضل لاعبي كأس الأمم.. وهذا ما أتمناه من التحكيم 43 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
بعد خسارة كلاسيكو السوبر - لابورتا للاعبي برشلونة: فخور بكم.. لقد تفوقتم على أنفسكم 51 دقيقة | الدوري الإسباني
قائمة الزمالك – مصطفى فتحي وأوباما وبعض الشباب لمواجهة إنبي.. وعودة حسام أشرف ساعة | مصر
لويس إنريكي: الزلزولي اختار تمثيل منتخب إسبانيا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 2 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 3 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش 4 مصدر من المنتخب لـ في الجول: نحن في مشكلة كبيرة.. اشتباه في إصابة قوية لـ أكرم وموقف فتوح