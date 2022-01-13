طبيب الأهلي: سلبية مسحتي ربيعة وياسر إبراهيم.. عبد القادر وعمار جاهزان

قال أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي إن المسحة التي خضع لها ثنائي دفاع الفريق، رامي ربيعة وياسر إبراهيم، خرجت سلبية.

وأوضح أبو عبلة: "اللاعبان جاهزان للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب مباراة الجونة في بطولة كأس الرابطة".

وأكمل "أما عمار حمدي الذي غاب عن لقاء الجونة بسبب نزلة برد، فهو جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الساعات المقبلة بعد تعافيه".

وأتم "أما أحمد عبد القادر، فتعافى كذلك من إصابته بفيروس كورونا وثبتت سلبية المسحة، وسوف يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي".

ولا يتبقى في الأهلي من المصابين بكورونا بشكل رسمي سوى بيرسي تاو.

ويواجه الأهلي الإسماعيلي يوم الإثنين المقبل في الجولة الثانية من مباريات كأس الرابطة.