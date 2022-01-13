رونالدو في حوار ناري: لست سعيدا بطموحات مانشستر يونايتد في الدوري حاليا

لا يقبل كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الوضع الحالي لفريقه في الدوري الإنجليزي، لكنه شدد على دعمه لمدربه الجديد رالف رانجنيك.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

ويحتل يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، علما بأن الفريق لعب مباراتين أقل.

وطالب رونالدو الذي انضم بداية الموسم للشياطين الحمر قادما من يوفنتوس بأن يكون طموح النادي أكبر من القبول بالوضع الحالي للفريق.

كل ما يلي على لسان كريستيانو في حواره مع شبكة سكاي سبورتس:

"بالطبع لا أريد أن أكون في فريق مثل مانشستر يونايتد لأقاتل من أجل المركز الخامس أو السادس أو السابع".

"أنا لا أقبل أن يكون طموح النادي أقل من أن نكون ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الإنجليزي".

"أنا هنا لمحاولة الفوز والمنافسة، أعتقد أننا إذا غيرنا نظرتنا للأمور يمكننا تحقيق أشياء كبيرة".

"أمامنا طريق طويل للتحسن".

"نحن قادرون على تغيير الوضع الآن، أنا لا أعرف الطريقة المحددة لأنني لاعب ولست مدربا أو رئيس النادي".

"أعرف الطريقة ولكني لن أذكر ذلك لأنه ليس من الأخلاقي من جانبي أن أقول ذلك".

"أعتقد أننا نتنافس ولكننا لم نصل بعد إلى أفضل مستوياتنا".

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"عليك أن تكون مستعدا عندما تكافح في مباراة. يسمون هذا النادي مانشستر يونايتد لذا علينا أن نتحد".

"الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هو النظر إلى نفسك والقول إنه يمكنك القيام بذلك بشكل أفضل".

"ما زلت أعتقد أننا قادرون على إنهاء الموسم بشكل جيد. نحن نعلم أن استعياب أفكار المدرب الجديد رالف رانجنيك على أرض الملعب سيستغرق بعض الوقت".

"لقد غير الكثير من الأشياء لكنه يحتاج إلى الوقت لتطبيق أفكاره بواسطة اللاعبين على أرض الملعب".

"ليس من السهل تغيير عقلية اللاعبين والنظام والثقافة بسرعة، لذلك أعتقد أن رانجنيك سيقوم بعمل جيد".

"الأمر ليس بهذه السرعة ولكن علينا أن نكون في قمة الاحترافية، ونعمل بجد، لنكون معا كلاعبين".

يذكر أن رانجنيك خسر مباراة واحدة فقط من مبارياته الـ7 التي قاد فيها يونايتد.