أستون فيلا يعلن ثاني صفقاته الشتوية

الخميس، 13 يناير 2022 - 12:13

كتب : FilGoal

أستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا يوم الخميس تعاقده مع المدافع لوكاس ديني قادما من إيفرتون.

وأصبح ديني ثاني صفقات فيلا هذا الشتاء بعد ضم فيليبي كوتينيو من برشلونة.

وقال ستيفن جيرارد المدير الفني لأستون فيلا في تصريحات لموقع ناديه: "عندما أصبح لوكاس متاحا، انتهزنا الفرصة لإحضاره إلى النادي".

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وأضاف "التوقيع مع لاعب بمثل هذه الجودة في فترة الانتقالات الشتوية يعد إضافة رائعة لفريقنا".

وأتم "انضمام لوكاس ديني إلى أستون فيلا يزيد الحماس في نفسي وفي نفس كل من يرتبط بأستون فيلا".

الفرنسي الدولي، الذي لعب من قبل في صفوف باريس سان جيرمان وروما وبرشلونة.

البالغ من العمر 28 عاما توج بلقب الدوري في فرنسا وإسبانيا، وشارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم وبطولات أوروبا.

أستون فيلا لوكاس ديني إيفرتون
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