إلى نهائي كأس الرابطة.. تشيلسي يكرر انتصاره على توتنام وينتظر "أحد المجهولين"

تأهل تشيلسي إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بعدما كرر انتصار على منافسه توتنام في إياب نصف النهائي.

وفاز تشيلسي على مضيفه توتنام بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء.

جاء ذلك بعدما كان فاز تشيلسي الأسبوع الماضي في ملعبه ستامفورد بريدج بهدفين دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد أنطونيو روديجر في الدقيقة 18 برأسية بعد ركلة ركنية من ماسون ماونت.

وبذلك ينتظر تشيلسي ملاقاة المنتصر من نصف النهائي الآخر أرسنال أو ليفربول.

ويبدو أن منافس تشيلسي سيظل مجهولا لفترة إذ أن مباراة الذهاب بينهما تأجلت لطلب ليفربول ذلك بسبب معاناته من آثار فيروس كورونا.

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" أن الأندية الإنجليزية تطلب تحقيقا مع ليفربول بعدما تأجلت مباراته ضد أرسنال بداعي وجود حالات كورونا بين صفوفه لكنه بعدها بعدة أيام خاض لقاء في كأس الاتحاد الإنجليزي ضد شروسبري تاون. (طالع التفاصيل)

وفاز تشيلسي باللقب خمس مرات من قبل آخرهم في عام 2015.

بينما حصل على المركز الثاني ثلاث مرات آخرهم في 2019.

أما توتنام ففشل في بلوغ النهائي للعام الثاني على التوالي بعدما خسر الموسم الماضي ضد مانشستر سيتي.