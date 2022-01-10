ذا أثليتك: تحقيق منتظر مع ليفربول بسبب كورونا

تتعرض رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لضغوطات من أجل فتح تحقيق مع ليفربول بخصوص عدد إصابات كورونا في الفريق بعد تأجيل ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة.

وتأجلت مباراة ليفربول مع أرسنال في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة بسبب تفشي حالات فيروس كورونا في الفريق قبل أن يتم لعب مباراة كأس الاتحاد أمام شروسبري.

وبحسب ذا أثليتك، فإن رابطة الأندية تلقت شكاوى من بعض الأندية بشأن التأجيل بعد اعتراف يورجن كلوب بأن جميع الاختبارات الإيجابية للنادي باستثناء واحدة واحدة كانت "إيجابية كاذبة" مما يعني أن الاختبارات اللاحقة أظهرت أن هؤلاء اللاعبين لم يكونوا مصابين بالفعل بفيروس كورونا.

وتريد الأندية توضيحا عن توقيت اكتشاف ليفربول هذه المعلومات بالضبط، لأنه لو كان ذلك قبل مباراة أرسنال فكان هناك احتمالا أن تستمر المباراة كما هو مخطط لها.

وتطلب الأندية التحقيق في الموقف لأن عددا منها طلب تأجيلات هذا الموسم بسبب تفشي الفيروس وتم رفضها.

يمكن للرابطة حتى الآن فتح تحقيق في الحادث، وهناك اعتقاد أن ليفربول يمكن أن تتعرض لعقوبة شديدة حال عدم وجود سبب كاف لتأجيل المباراة.

وبحسب التقارير، خضع ليفربول لجولتين على الأقل من الاختبارات قبل التأجيل.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الذهاب في آنفيلد 13 يناير على أن تلعب مباراة العودة 20 يناير على ملعب الإمارات.

وحسب القواعد، فإن النادي الذي يمتلك 13 لاعبا جاهزا مع حارس واحد سيتوجب عليه لعب المباراة.