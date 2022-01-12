في الجول يكشف - سبب غياب عمار حمدي عن قائمة الأهلي أمام الجونة

غاب عمار حمدي عن قائمة الأهلي في الجولة الأولى من كأس الرابطة المصري في مواجهة الجونة.

وحسبما علم FilGoal.com فأن عمار يعاني من ضيق تنفس ولذلك غاب عن قائمة المباراة.

وكان عمار العائد من إعارة بصفوف الاتحاد السكندري قد حصل على راحة من التدريبات بسبب إصابته بنزلة برد.

اللاعب البالغ 22 عاما شارك فقط في 24 دقيقة الموسم الحالي مع الأهلي في الدوري مقسمة على 4 مباريات.

اختار بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة تضم مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب والناشئين لمواجهة الجونة في كأس الرابطة. (طالع القائمة)

ويلعب الأهلي ضد الجونة في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من كأس رابطة الأندية المصرية في نسختها الأولى.

وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف ظهرا، بملعب الأهلي we السلام.

وشهدت القائمة عودة وليد سليمان وحسام حسن وصلاح محسن ومحمد محمود، بعد فترة من الغياب للإصابة.