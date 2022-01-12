قائمة الأهلي - وليد سليمان على رأس مجموعة من الشباب لمواجهة الجونة في كأس الرابطة

اختار بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة تضم مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب والناشئين لمواجهة الجونة في كأس الرابطة.

ويلعب الأهلي ضد الجونة في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من كأس رابطة الأندية المصرية في نسختها الأولى.

وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف ظهرا، بملعب الأهلي we السلام.

وشهدت القائمة عودة وليد سليمان وحسام حسن وصلاح محسن ومحمد محمود، بعد فترة من الغياب للإصابة.

وجاءت القائمة كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء – مصطفى مخلوف

الدفاع: محمد هاني – كريم فؤاد – محمد خليفة – محمد مغربي – محمود وحيد – زياد طارق

الوسط: محمد محمود – عبد الرحمن مانو – محمد أحمد شرقية – محمد فخري – أحمد سيد غريب – صالح نصر – محمد ياسر – أحمد سيد عبد النبي – وليد سليمان

الهجوم: حسام حسن – صلاح محسن

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بجانب كل من الإسماعيلي والجونة وسموحة والمقاولون والبنك الأهلي.