أمم إفريقيا - ترتيب المجموعات بعد نهاية الجولة الأولى

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 22:52

كتب : FilGoal

كأس أمم إفريقيا

وتقام أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير في الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا.

وجاءت مجموعات أمم إفريقيا كالتالي:

-المجموعة الأولى.. الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - الرأس الأخضر

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-المجموعة الثانية.. السنغال - زيمبابوي - غينيا - مالاوي

-المجموعة الثالثة.. المغرب - غانا - جزر القمر - الجابون

-المجموعة الرابعة.. نيجيريا - مصر - السودان - غينيا بيساو

-المجموعة الخامسة.. كوت ديفوار - الجزائر - سيراليون - غينيا الاستوائية

-المجموعة السادسة.. مالي - جامبيا - تونس - موريتانيا

نستعرض معا ترتيب مجموعات أمم إفريقيا

المجموعة الأولى

الكاميرون - 3 نقاط - سجل 2 - استقبل 1

كاب فيردي - 3 نقاط - سجل 1 - استقبل 0

بوركينا فاسو - 0 نقطة - سجل 1 - استقبل 2

إثيوبيا - 0 نقطة - سجل 0 - استقبل 1

المجموعة الثانية

السنغال - 3 نقاط - سجل 1 - استقبل 0

غينيا - 3 نقاط - سجل 1 - استقبل 0

مالاوي - 0 نقطة - سجل 0 - استقبل 1

زيمبابوي - 0 نقطة - سجل 0 - استقبل 1

المجموعة الثالثة

المغرب - 3 نقاط - سجل 1 - استقبل 0

الجابون - 3 نقاط - سجل 1 - استقبل 0

غانا - 0 نقطة - سجل 0 - استقبل 1

جزر القمر - 0 نقطة - سجل 0 - استقبل 1

المجموعة الرابعة

نيجيريا - 3 نقاط - سجل 1 - استقبل 0

غينيا بيساو - نقطة واحدة - سجل 0- استقبل 0

السودان - نقطة واحدة - سجل 0- استقبل 0

مصر - 0 نقطة - سجل 0 - استقبل 1

المجموعة الخامسة

كوت ديفوار - 3 نقاط - سجل 1 - استقبل 0

الجزائر - 1 نقطة - سجل 0 - استقبل 0

سيراليون - 1 نقطة - سجل 0 - استقبل 0

غينيا الاستوائية - 0 نقطة - سجل 0 - استقبل 0

المجموعة السادسة

مالي - 3 نقاط - سجل 1 - استقبل 0

جامبيا - 3 نقاط - سجل 1 - استقبل 0

تونس - 0 نقطة - سجل 0 - استقبل 1

موريتانيا - 0 نقطة - سجل 0 - استقبل 1

ترتيب مجموعات إفريقيا مصر تونس الجزائر المغرب الكاميرون السنغال نيجيريا
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