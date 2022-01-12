أمم إفريقيا - ترتيب المجموعات بعد نهاية الجولة الأولى
الأربعاء، 12 يناير 2022 - 22:52
كتب : FilGoal
وتقام أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير في الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا.
وجاءت مجموعات أمم إفريقيا كالتالي:
-المجموعة الأولى.. الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - الرأس الأخضر
-المجموعة الثانية.. السنغال - زيمبابوي - غينيا - مالاوي
-المجموعة الثالثة.. المغرب - غانا - جزر القمر - الجابون
-المجموعة الرابعة.. نيجيريا - مصر - السودان - غينيا بيساو
-المجموعة الخامسة.. كوت ديفوار - الجزائر - سيراليون - غينيا الاستوائية
-المجموعة السادسة.. مالي - جامبيا - تونس - موريتانيا
نستعرض معا ترتيب مجموعات أمم إفريقيا
المجموعة الأولى
الكاميرون - 3 نقاط - سجل 2 - استقبل 1
كاب فيردي - 3 نقاط - سجل 1 - استقبل 0
بوركينا فاسو - 0 نقطة - سجل 1 - استقبل 2
إثيوبيا - 0 نقطة - سجل 0 - استقبل 1
المجموعة الثانية
السنغال - 3 نقاط - سجل 1 - استقبل 0
غينيا - 3 نقاط - سجل 1 - استقبل 0
مالاوي - 0 نقطة - سجل 0 - استقبل 1
زيمبابوي - 0 نقطة - سجل 0 - استقبل 1
المجموعة الثالثة
المغرب - 3 نقاط - سجل 1 - استقبل 0
الجابون - 3 نقاط - سجل 1 - استقبل 0
غانا - 0 نقطة - سجل 0 - استقبل 1
جزر القمر - 0 نقطة - سجل 0 - استقبل 1
المجموعة الرابعة
نيجيريا - 3 نقاط - سجل 1 - استقبل 0
غينيا بيساو - نقطة واحدة - سجل 0- استقبل 0
السودان - نقطة واحدة - سجل 0- استقبل 0
مصر - 0 نقطة - سجل 0 - استقبل 1
المجموعة الخامسة
كوت ديفوار - 3 نقاط - سجل 1 - استقبل 0
الجزائر - 1 نقطة - سجل 0 - استقبل 0
سيراليون - 1 نقطة - سجل 0 - استقبل 0
غينيا الاستوائية - 0 نقطة - سجل 0 - استقبل 0
المجموعة السادسة
مالي - 3 نقاط - سجل 1 - استقبل 0
جامبيا - 3 نقاط - سجل 1 - استقبل 0
تونس - 0 نقطة - سجل 0 - استقبل 1
موريتانيا - 0 نقطة - سجل 0 - استقبل 1