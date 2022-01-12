في عودة حسام عاشور.. الاتحاد يهزم بيراميدز في افتاح مشواره بـ كأس الرابطة

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 19:14

كتب : FilGoal

بيراميدز ضد الاتحاد - كأس الرابطة

افتتح الاتحاد السكندري مشواره في بطولة كأس الرابطة بالفوز على بيراميدز بملعب الدفاع الجوي بهدفين مقابل هدف.

وشهد اللقاء عودة حسام عاشور بعد إصابته بالرباط الصليبي منذ 236 يوما.

ويتقاسم الاتحاد صدارة المجموعة الأولى مع فرق مصر للمقاصة وفيوتشر بينما خسرت أندية بيراميدز والمصري وإيسترن كومباني.

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وبدأ بيراميدز اللقاء بسيطرة على الكرة ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الاتحاد السكندري.

وأرسل عمر جابر كرة عرضية في الدقيقة الثامنة وأنقذها محمد عبد المنصف قبل أن يصل إليها دودو الجباس.

ونجح أحمد عادل ميسي في افتتاح التسجيل بالدقيقة 17 من هجمة سريعة من الجانب الأيمن واستقبل تمريرة هشام صلاح العرضية وسددها مباشرة داخل شباك المهدي سليمان.

وطالب لاعبو الاتحاد بطرد مباشر لإبراهيم حسن لاعب بيراميدز بعد تدخل قوي ولكن اكتفى حكم اللقاء ببطاقة صفراء.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل محمود صابر هدف التعادل في الدقيقة 46 ولكن تم إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل على دودو الجباس.

وفي الشوط الثاني سيطر فريق بيراميدز على الكرة بحثا عن التعادل مع تماسك دفاعات الاتحاد.

وخطف الاتحاد الهدف الثاني في الدقيقة 59 عن طريق أجوستينو مابولولو بعد تمريرة رائعة من أحمد عادل ميسي.

وقلص محمود صابر النتيجة في الدقيقة 75 بهدف رائع في كرة سكنت شباك عبد المنصف.

وكاد بيراميدز أن يتعادل في الدقيقة 90 ولكن ارتطمت الكرة في القائم الأيمن وخرجت خارج الملعب.

وانتهى اللقاء بخطف الاتحاد السكندري لنقاط المباراة الثلاثة في الجولة الأولى.

ويلعب الاتحاد السكندري أمام المصري مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس الرابطة.

بينما بيراميدز يحل ضيفا على فريق فيوتشر في نفس الجولة يوم الأحد.

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