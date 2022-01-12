كلوب: تجديد عقد محمد صلاح؟ لا يوجد ما يدعو للقلق.. وبالطبع نريد الاحتفاظ به

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 15:41

كتب : FilGoal

محمد صلاح ليفربول

لا يشعر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالقلق حول عدم تجديد محمد صلاح لعقده مع الريدز حتى الآن.

وكشفت صحيفة ميرور في سبتمبر الماضي أن محمد صلاح طلب من إدارة ليفربول الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي للموافقة على تجديد تعاقده، ولم ينجح النادي في تمديد عقده نجمه المصري.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "أعلم أن صلاح يريد البقاء، الأمور تسير بشكل جيد، لكن مثل هذه الأمور تستغرق وقتا".

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وأضاف "هناك الكثير من الأشياء التي يتعين عليك القيام بها في هذه المفاوضات. وكيل صلاح له دور أيضا، ولكن لا يوجد ما يدعو للقلق، هذا طبيعي، كل شيء على ما يرام".

وأكمل "صلاح لاعب من الطراز العالمي، وبالطبع نريد الاحتفاظ به. الآن دعونا نرى كيف ستسير الأمور".

وتابع المدرب الألماني "المفاوضات لم تنته بعد، لكنها تسير بشكل جيد".

ووجه كلوب حديثه لوسائل الإعلام قائلا "أنا متفائل بشأن تجديد عقد صلاح، الجماهير ليست متوترة مثلكم. إنهم يعرفون النادي ويعرفون الأشخاص الذين يتعاملون مع هذه الأمور هنا، لا يمكننا التحدث عن كيفية سير المفاوضات".

من جهته، لا يعتقد محمد صلاح نجم ليفربول أن الشروط التي وضعها لتجديد عقده مع الريدز خيالية.

وقال صلاح في تصريحات لمجلة GQ: "أريد البقاء في صفوف ليفربول، ولكن الأمر ليس بيدي، بل بيد إدارة النادي".

وأضاف قائد منتخب مصر "إنهم يعرفون جيدا أن شروطي لتجديد العقد ليست خيالية".

وتابع "أمضيت 5 سنوات في ليفربول أحببت جماهير النادي وهم يحبونني، لقد أبلغت الإدارة بما أريد وفي النهاية القرار بين أيديهم".

وواصل "بالطبع أفكر في أن أكون الأفضل في العالم، أريد أن أتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم، لكنني سأكون على ما يرام إذا لم أحصد جائزة الكرة الذهبية".

وتألق محمد صلاح بشكل كبير هذا الموسم، إذ سجل هذا الموسم 23 هدفا، 16 في الدوري كهداف للمسابقة و7 في دوري أبطال أوروبا.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 229 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 148 هدفا وأرسل 56 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

محمد صلاح ليفربول يورجن كلوب
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