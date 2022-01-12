التشكيل – المثلوثي ومعلول أساسيان مع تونس.. وديانج احتياطي رفقة مالي

أعلن منذر الكبير ومحمد مجاسوبا تشكيل تونس ومالي لمواجهة الجولة الأولى من أمم إفريقيا في نسختها الـ33.

وأوقعت القرعة تونس ومالي في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبي موريتانيا وجامبيا.

وتقام أمم إفريقيا في الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

وجلس أليو ديانج لاعب الأهلي على مقاعد بدلاء منتخب مالي.

وجاء تشكيل مالي كالتالي:

حراسة المرمى: إبراهيم مونكورو

خط الدفاع: ماساديو هايدارا- هماري تراوري - فالاي ساكو - بوباكار كوياتي

خط الوسط: أمادو هايدارا - ديادي ساماسيكو - أدام تراوري

خط الهجوم: مالودا - دجينيبو - إبراهيم كوني.

من جهة أخرى، يبدأ حمزة المثلوثي كأساسي مع تونس في وسط الملعب، لكن علي معلول يبدأ في مركز الظهير الأيسر.

ويتواجد سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل تونس كالتالي:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: منتصر طالبي – بلال عفية – ديلان برون – علي معلول.

خط الوسط: حمزة المثلوثي – إلياس سخيري – عيسى بلال العيدوني.

خط الهجوم: هنبعل مجبري – وهبي خزري – نعيم سليتي.