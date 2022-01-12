أمم إفريقيا - ماذا يفعل منتخب مصر بعد عدم الفوز في المباراة الافتتاحية

خسر منتخب مصر أولى مبارياته في أمم إفريقيا أمام نيجيريا في النسخة 33 من البطولة.

وسجل كيليتشي إيهيناتشو هدف نيجيريا الوحيد في الدقيقة 30.

وتقام أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير في الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

ولكن ماذا يفعل منتخب مصر حال عدم الفوز في المباراة الأولى؟

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ويلتقي منتخب مصر مع غينيا بيساو في الجولة الثانية بينما يواجه منتخب نيجيريا نظيره السوداني يوم 15 يناير.