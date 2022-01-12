أمم إفريقيا - ماذا يفعل منتخب مصر بعد عدم الفوز في المباراة الافتتاحية

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 13:19

كتب : FilGoal

محمد صلاح منتخب مصر أمم إفريقيا

خسر منتخب مصر أولى مبارياته في أمم إفريقيا أمام نيجيريا في النسخة 33 من البطولة.

وسجل كيليتشي إيهيناتشو هدف نيجيريا الوحيد في الدقيقة 30.

وتقام أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير في الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا.

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وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

ولكن ماذا يفعل منتخب مصر حال عدم الفوز في المباراة الأولى؟

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ويلتقي منتخب مصر مع غينيا بيساو في الجولة الثانية بينما يواجه منتخب نيجيريا نظيره السوداني يوم 15 يناير.

مصر أمم إفريقيا
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