عامر حسين: الشرط الجزائي في عقد كيروش يساوي راتب سنة ونصف

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 11:52

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش

فجر عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مفاجأة كبرى حول قيمة الشرط الجزائي في عقد كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر.

وقال عامر حسين في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "الشرط الجزائي في عقد كارلوس كيروش حسب خالد الدرندلي هو حصوله على قيمة راتبه مرة ونصف، بما يعادل سنة ونصف".

وأضاف "وكذلك نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد، يحصل على راتب سنة كشرط جزائي، لكن عقده ينتهي في شهر مايو المقبل".

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وعن كواليس الاجتماع بـ كيروش قبل البطولة، قال عامر حسين "كارلوس كيروش أخطرنا أثناء الاجتماع به قبل البطولة بأن تصريحاته كانت لإزاحة الضغوط عن اللاعبين لكنه مقتنع بالمنافسة على اللقب".

واستمر "في النهاية التصميم والإرادة هما من يصنعان الفارق، ومن يلعب على ثلاث نقاط، يختلف عمن يلعب على النقطة لأن فرصته تكون أكبر".

عامر أكمل "أتمنى أن يكون العشرين دقيقة الأخيرة من مباراة نيجيريا، هي مؤشر لأداء المنتخب في باقي المشوار ويطبق كلامه في المباريات المقبلة".

وأتم "لا نملك سوى مساندة منتخب مصر وتمني التوفيق لهم والظهور بأفضل صورة ممكنة".

مصر بدأت مشوارها في كأس أمم إفريقيا بخسارة أمام نيجيريا بهدف مقابل لا شيء.

وتحتل مصر حاليا المركز الأخير في ترتيب المجموعة الرابعة بلا رصيد من النقاط بعد الجولة الأولى.

ويستعد المنتخب لمواجهة غينيا بيساو يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة.

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