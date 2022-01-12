كوتينيو بعد الانضمام لأستون فيلا: تعلمت من جيرارد الكثير.. وأتطلع للمزيد

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 11:18

كتب : FilGoal

كوتينيو - البرازيل - سويسرا

يتطلع البرازيلي فيليبي كوتينيو المنتقل حديثا إلى أستون فيلا للعمل مع زميله القديم ستيفن جيرارد ومدربه الحالي في الفيلانز.

وأعلن أستون فيلا يوم الجمعة رسميا ضم فيليبي كوتينيو من برشلونة معارا حتى نهاية الموسم مع إمكانية ضمه نهائيا.

وقال كوتينيو في تصريحات لموقع ناديه: "إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا، إنه ناد رائع".

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وأضاف "لقد تحدثت كثيرا مع جيرارد وأخبرني عن النادي وطموحاته، أنا سعيد جدا لوجودي هنا وأتطلع للاستمتاع بكرة القدم".

وأكمل الدولي البرازيلي "لقد عرفت ستيفن منذ فترة طويلة. لعبت معه في صفوف ليفربول وتعلمت منه الكثير".

وسبق وتزامل كوتينيو مع جيرارد حينما كان الثنائي يلعب في صفوف ليفربول قبل اعتزال اللاعب الإنجليزي، وانتقال البرازيلي إلى برشلونة لاحقا.

وتابع "أنا معجب جدا به، وأتمنى أن أبذل قصارى جهدي هنا. بالتأكيد، سأعمل بكل جد، وآمل أن نتمكن معاً من القيام بعمل جيد".

وأتم "أريد دائماً ان أكون في أفضل حالاتي".

وبذلك يصبح اللاعب البرازيلي أول صفقات المدير الفني الحالي للفريق ستيفن جيرارد.

وقال بيان أستون فيلا: "إتمام الصفقة يتبقى عليه فقط اجتياز كوتينيو للفحص الطبي والحصول على إذن العمل، بالإضافة لإمكانية ضمه نهائيا".

اللاعب صاحب الـ29 انتقل إلى برشلونة في يناير من عام 2018 ولكنه فشل في حجز مكانا أساسيا له ليرحل معارا في 2019 إلى بايرن ميونيخ.

ولم يضمه بايرن نهائيا ليعود أدراجه إلى برشلونة ومنه ينتقل إلى أستون فيلا.

ومع برشلونة شارك كوتينيو في 106 مباراة سجل خلالهم 25 هدفا وصنع 14 وتوج بخمس بطولات.

والبطولات الخمسة هي لقبين للدوري الإسباني ومثلهما للكأس ولقب وحيد للسوبر المحلي.

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