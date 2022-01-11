أبو عشرين يحصد جائزة رجل مباراة السودان وغينيا بيساو

حصد علي أبو عشرين حارس منتخب السودان جائزة رجل مباراة منتخب بلاده ضد غينيا بيساو في كأس الأمم الإفريقية 2021.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي وشهدت تألق حارس منتخب السودان الذي تصدى لركلة جزاء.

وخرج منتخب السودان بشباك نظيفة لأول مرة منذ كأس أمم إفريقيا منذ نسخة 1970 أمام غانا وانتهت بفوز السودان بهدف نظيف، وهي النسخة التي شهدت فوز صقور الجديان بلقبها الوحيد.

وقال أبو عشرين بعدما حصل على جائزة رجل المباراة: "الشباب ما قصروا".

وأضاف عبر شبكة بي إن سبورتس "سنقدم كل ما لدينا من أجل التأهل".

بعد أن تصدى لركلة جزاء في الوقت القاتل.. علي أبو عشرين رجلا لمباراة السودان وغينيا بيساو 🇸🇩#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/tBp2AVErKL — FilGoal (@FilGoal) January 11, 2022

وتصدى أبو عشرين لـ 3 كرات في المباراة ولمس الكرة 33 مرة ووصلت دقة تمريراته لـ 48%.

ويدين منتخب السودان بالفضل أيضا إلى القائم الأيمن والعارضة اللذان ساعدا السودان على الخروج بشباك نظيفة.

ولم يسجل منتخب السودان للمباراة الثانية على التوالي منذ نسخة 2012، إذ خسر صقور الجديان بثلاثية دون مقابل أمام زامبيا في ربع نهائي 2012، ومباراة اليوم الأولى لهم بعد 10 سنوات.

تعادل هو السابع للسودان في تاريخ البطولة في المباراة رقم 25 لصقور الجديان.

ولم يعرف منتخب غينيا بيساو طعم الفوز حتى الآن في تاريخ مشاركاته بالبطولة، المباراة السابعة 3 تعادلات و4 هزائم.

ويستعد منتخب السودان لمواجهة نيجيريا يوم السبت المقبل، فيما يواجه منتخب مصر نظيره الغيني في نفس اليوم.