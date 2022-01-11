مصدر من المنتخب لـ في الجول: نحن في مشكلة كبيرة.. اشتباه في إصابتين قويتين لـ أكرم وفتوح

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 23:04

كتب : بسام أبو بكر

أحمد فتوح أمم إفريقيا منتخب مصر

"نحن في مشكلة كبيرة"، هكذا وصف مصدر بـ منتخب مصر الوضع الحالي للفريق بعد إصابتين مُشتبه في قوتهما الشديدة لظهيري الفريق، الأيمن أكرم توفيق، والأيسر أحمد فتوح.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "قبل ظهور نتيجة أشعة أكرم توفيق، فهناك اشتباه في إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وهذا ما أوضحه الفحص الأولي. الجهاز الفني والطبي ينتظران نتيجة الأشعة حتى هذه اللحظة".

وأوضح المصدر "أما بالنسبة لفتوح، فلديه مشكلة في العضلة الخلفية، ننتظر لمزيد من الوقت لإجراء الجهاز الطبي لفحوصات إضافية ولكنه بنسبة كبيرة قد يكون خارج دور المجموعات من البطولة بشكل مبدئي".

أخبار متعلقة
سفير مصر بالكاميرون لـ في الجول: أوفدنا طاهيا من السفارة لمساعدة المنتخب تسعة أرقام سلبية من هزيمة مصر أمام نيجيريا في افتتاحية أمم إفريقيا بالأرقام.. ماذا قدم هجوم منتخب مصر أمام نيجيريا

وأعلن اتحاد الكرة أن أكرم توفيق وأحمد فتوح سيجريان أشعتين للاطمئنان على إصابتهما.

وقال بيان اتحاد الكرة: "يجري مساء اليوم أكرم توفيق مدافع المنتخب الوطني آشعة على ركبته اثر الاصابة التي تعرض لها خلال الشوط الأول من مباراة اليوم أمام نيجيريا ، وذلك في إحدى المستشفيات المعتمدة في البطولة بمدينة جاروا، وعلى ضوء نتيجتها سيتم تحديد مدى إصابته".

وأتم "كما يجري أيضًا أحمد فتوح آشعة لتحديد مدى إصابته التي تسببت في تغييره بين شوطي المباراة".

لا شيء، لم يقدم منتخب مصر أي شيء ضد نيجيريا، لم نلعب بشكل واضح لم يكن هناك طريقة معينة نلجأ لها، حتى لمحات الخطورة كانت بمجهود فردي فقط والنتيجة هزيمة مبكرة وأولى في دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا منذ عام 2004.

وخسر منتخب مصر من نيجيريا اليوم الثلاثاء بهدف دون رد في ملعب رومدي أدجيا في أولى جولات كأس أمم إفريقيا 2021 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

سجل هدف المباراة الوحيد كيليتشي إيهيناتشو بتسديدة قوية بيسراه في الدقيقة 30.

بتلك النتيجة حصد منتخب نيجيريا أول ثلاث نقاط له في البطولة فيما لم يحصد منتخب مصر أي نقطة.

مصر نيجيريا أكرم توفيق أحمد فتوح إصابة أكرم توفيق كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
أبو عشرين يحصد جائزة رجل مباراة السودان وغينيا بيساو أبو عشرين أمم إفريقيا - ترتيب مجموعة مصر بعد نهاية الجولة الأولى كيروش: عدم احتساب ركلة جزاء ضد نيجيريا فضيحة.. وأتمنى مواجهتهم في النهائي
أخر الأخبار
أبو عشرين يحصد جائزة رجل مباراة السودان وغينيا بيساو 57 ثاتيه | كأس الأمم الإفريقية 2021
كرة سلة - الاتحاد يهزم الزمالك.. وفوز الأهلي والجزيرة يشعل سباق القمة 7 دقيقة | رياضات أخرى
أبو عشرين 11 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مصدر من المنتخب لـ في الجول: نحن في مشكلة كبيرة.. اشتباه في إصابتين قويتين لـ أكرم وفتوح 14 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - ترتيب مجموعة مصر بعد نهاية الجولة الأولى 25 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
سيموني إنزاجي: إنتر غير المُفضل للفوز بـ كأس السوبر الإيطالي.. ويوفنتوس لم يخسر في آخر 8 مباريات 46 دقيقة | الدوري الإيطالي
كارلوس إدواردو إلى أهلى جدة ساعة | السعودية
ثالث الصفقات الشتوية.. الإسماعيلي يضم الإيفواري جان موريل ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 2 وكيل بدر بانون يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابته ومدة الغياب 3 تعرف على أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 4 تشكيل أمم إفريقيا - تريزيجيه أساسي مع مصر.. وثلاثي هجومي بقيادة صلاح