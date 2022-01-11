عودة طارق سليمان لمصر مع طائرة الجماهير

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 21:14

كتب : بسام أبو بكر

طارق سليمان

تقرر عودة طارق سليمان مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي إلى مصر وذلك عقب نهاية مباراة نيجيريا.

والتحق طارق سليمان ببعثة منتخب مصر في الكاميرون، لتعويض غياب عصام الحضري مدرب حراس الفراعنة لإصابته بفيروس كورونا قبل انطلاق أمم إفريقيا.

وسيعود طارق سليمان إلى مصر عبر الطائرة الخاصة التي ستعيد الجماهير إلى القاهرة.

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وكانت طائرة خاصة تابعة لشركة بريزنتيشن الراعية لاتحاد كرة القدم سافرت إلى الكاميرون وعلى متنها 300 مشجع لمساندة المنتخب أمام نيجيريا.

وتعافى الحضري من إصابته بفيروس كورونا رفقة محمد أبو جبل حارس المنتخب، ولحق الثنائي ببعثة الفراعنة في الكاميرون اليوم الثلاثاء.

وخسر منتخب مصر أمام نيجيريا بهدف دون رد، في الجولة الأولى لمجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون. (طالع التفاصيل)

ويلعب منتخب مصر ضد غينيا بيساو يوم السبت المقبل في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من البطولة.

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