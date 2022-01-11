خسارة محبطة لـ مصر

لا شيء، لم يقدم منتخب مصر أي شيء ضد نيجيريا، لم نلعب بشكل واضح لم يكن هناك طريقة معينة نلجأ لها، حتى لمحات الخطورة كانت بمجهود فردي فقط والنتيجة هزيمة مبكرة وأولى في دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا منذ عام 2004.

وخسر منتخب مصر من نيجيريا اليوم الثلاثاء بهدف دون رد في ملعب رومدي أدجيا في أولى جولات كأس أمم إفريقيا 2021 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

سجل هدف المباراة الوحيد كيليتشي إيهيناتشو بتسديدة قوية بيسراه في الدقيقة 30.

بتلك النتيجة حصد منتخب نيجيريا أول ثلاث نقاط له في البطولة فيما لم يحصد منتخب مصر أي نقطة.

وستقام في وقت لاحق مباراة أخرى في المجموعة ذاتها بين السودان وغينيا بيساو.

وأصبحت تلك الهزيمة هي الأولى لمصر في دور المجموعات من البطولة منذ الخسارة من الجزائر في نسخة عام 2004.

والهزيمة لم تكن الشيء السيئ الوحيد الذي خرج بها منتخب مصر من المباراة بل خسر مجهود أكرم توفيق الذي يبدو أنه تعرض لإصابة قوية.

واعتمد كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر على ثلاثي هجومي بتواجد محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش وتواجد محمود حسن "تريزيجيه" كأساسي في وسط الملعب.

تريزيجه أساسي بجوار صلاح ومصطفى محمد في هجوم مصر أمام نيجيريا 🇪🇬#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/V3hUshyt7J — FilGoal (@FilGoal) January 11, 2022

ولجأ منتخب نيجيريا لثلاثي هجومي كذلك بتواجد موزيس سيمون وكيليتشي إيهيناتشو وصامويل شيكويزي.

إصابة قوية وهدف نيجيري

بدأت المباراة بشكل سريع من قبل المنتخبين ومرر محمد صلاح الكرة لكن دفاع نيجيريا شتتها.

وأخطأ محمود حمدي "الونش" في تشتيت الكرة لكن دفاع مصر تدخل سريعا.

وجاء التهديد الأول بتسديدة قوية زاحفة من مصطفى محمد تصدى لها حارس نيجيريا.

وسقط أكرم توفيق مصابا في الدقيقة السادسة بعد تدخل قوي من سيمون موزيس.

خرج أكرم توفيق لتلقي العلاج ولكنه لم يستطع العودة ليشارك محمد عبد المنعم بدلا منه في الدقيقة الـ12.

وتوقف اللعب مرتين متتاليتين خلال عدة دقائق بسبب وجود مشكلة في كرتين اللتين تفرغتا من الهواء.

وفي الدقيقة 23 توقف اللعب للمرة الثالثة بعدما تفرغت الكرة من الهواء.

وجاءت أخطر فرص الشوط الأول في الدقيقة 27 بعدما انطلق موزيس سايمون من الناحية اليمنى ومر من محمد عبد المنعم وسدد بقوة لكن الكرة ارتطمت في الشباك من الخارج.

وفي الدقيقة 30 أرسل موزيس سايمون عرضية شتتها أحمد حجازي قابلها جو أريبو بتمريرة لإيهيناتشو الذي أطلق تسديدة قوية بيسراه سكنت الشباك لتعلن عن الهدف الأول لنيجيريا.

وأخطأ تريزيجيه في تمرير الكرة برأسه للخلف ليبدأ هجمة مرتدة سريعة لنيجيريا لكن تدخل الونش وخروج محمد الشناوي من مرماه أنقذا الموقف.

وسدد نديدي كرة زاحفة بيسراه مرت بجوار مرمى الشناوي.

وأطلق إيهيناتشو تسديدة أخرى من الناحية اليمنى من منطقة جزاء مصر تصدى لها الشناوي على مرتين.

وأرسل موزيس سايمون عرضية متقنة تدخل أحمد فتوح في الثانية الأخيرة وأبعد الكرة برأسه.

واحتسب الحكم الجامبي بكاري جاساما ثلاث دقائق وقت بدل من الضائع مرت دون جديد لينتهي الشوط الأول بتقدم نيجيريا بهدف دون رد.

مجهود زيزو

وبين شوطي المباراة أجرى كيروش تبديلا لمنتخب مصر بمشاركة أيمن أشرف بدلا من أحمد فتوح.

ولاحت فرصة خطيرة لمنتخب نيجيريا بعدما حول عرضية برأسية أبعدها الشناوي وارتطمت الكرة بالعارضة وسقطت على خط المرمى قبل أن يمسك حارس مرمى مصر بها.

وطالب لاعبو نيجيريا باحتساب هدف لكنه أمر باستكمال اللعب.

ومن هجمة مرتدة كاد إيهيناتشو يقتل مصر بهدف ثان، لكن تدخل دفاعي من الونش ثم الشناوي أنقذا الموقف.

وأجرى كيروش تبديلين لمنتخب مصر في الدقيقة 58 بمشاركة أحمد سيد "زيزو" ورمضان صبحي بدلا من تريزيجيه ومصطفى محمد.

وراوغ زيزو مدافع نيجيريا وأرسل عرضية شتتها دفاع نيجيريا

ومر إيهيناتشو من حمدي فتحي وسدد بيسراه ولكن الكرة مرت بجوار المرمى بقليل.

وأرسل زيزو عرضية قابلها صلاح بتسديدة ارتدت من مدافع نيجيريا لكن الحكم احتسب تسلل على الأول.

وحصل منتخب نيجيريا على ركلة ركنية بعد هجمة سريعة شتتها الونش.

ومرر زيزو بينية إلى صلاح لكن تسديدته تصدى لها حارس نيجيريا.

وأجرى منتخب نيجيريا تبديلين في الدقيقة 71 وأشرك عمر صادق وشيديرا إيجوك بدلا من تايوو أونيي وصامويل شيكويزي.

وخرج الشناوي من مرماه بشكل خاطئ ليتصدى لركلة ركنية وفي النهاية شتت أيمن أشرف الكرة.

وأنقذ الشناوي مرمى مصر من تلقي هدفا ثانيا بعد تسديدة قوية من البديل شيديرا إيجوك.

وتوقف اللعب لإصابة كينيث أوميرو ليشارك بدلا منه سيمي أجايي.

وأجرى منتخب نيجيريا تبديلا جديدا بمشاركة كيليتشي نواكالي بدلا من إيهيناتشو.

وسقط زيزو بعد تدخل من سايمون موزيس وطالب بالحصول على منطقة الجزاء لكن بكاري جاساما لم يحتسب أي شيء.

وبينما لعب حارس نيجيريا الكرة توقف اللعب ولكن مسؤولو تقنية الفيديو لم يتدخلوا وطالب جاساما باستكمال اللعب.

استحوذ منتخب مصر على الكرة لكن عابه الفردية ودون وجود خطورة حقيقية على مرمى نيجيريا.

وفي الدقيقة 89 شارك محمد شريف بدلا من الونش.

ورد منتخب نيجيريا بتبديل آخر بمشاركة أليس أيووبي بدلا من موزيس سايمون.

واحتسب بكاري جاساما أربع دقائق وقت بدل من الضائع لم يحدث فيهم أي جديد سوى تألق الشناوي ومنعه لهدف آخر من شيديرا إيجوك لتنتهي المباراة بهزيمة مصر بهدف دون رد.