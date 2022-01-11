وائل جمعة لـ في الجول: أكرم يخضع لأشعة في أحد المراكز الطبية.. وموعد ظهور النتيجة

كشف وائل جمعة مدير منتخب مصر عن الإجراءات التي سيتبعها الجهاز الطبي للفراعنة مع أكرم توفيق بعد تعرضه للإصابة.

وتعرض أكرم توفيق للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة نيجيريا وغادر الملعب وشارك بدلا منه محمد عبد المنعم.

وقال وائل جمعة لـFilGoal.com: "إصابة أكرم توفيق في الركبة ولا نعلم مداها حتى الآن".

وأضاف: أكرم غادر ملعب المباراة إلى أحد المراكز الطبية في مدينة جاروا للخضوع لأشعة طبية على الركبة لمعرفة مدى إصابته".

وأتم تصريحاته "نتيجة الأشعة ستظهر خلال 30 دقيقة من خضوع أكرم لها".

وخسر منتخب مصر أمام نيجيريا بهدف دون رد، في الجولة الأولى لمجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون. (طالع التفاصيل)

ويلعب منتخب مصر ضد غينيا بيساو يوم السبت المقبل في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من البطولة.