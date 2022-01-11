تسعة أرقام سلبية من هزيمة مصر أمام نيجيريا في افتتاحية أمم إفريقيا

سقط منتخب مصر أمام نيجيريا في افتتاح منافسات أمم إفريقيا بالكاميرون بهدف دون مقابل وحقق عدد من الأرقام السلبية بعد الخسارة.

وسجل كليتشي إيهانتشو هدف نيجيريا الوحيد في أول مشاركة له بأمم إفريقيا.

وبذلك يتصعب موقف الفراعنة في التأهل كمتصدر للمجموعة الرابعة مما يعني طريق أصعب في الأدوار الإقصائية.

وحقق منتخب مصر تسعة أرقام سلبية بعد الخسارة من نيجيريا (من هنا)