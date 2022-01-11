محمد الشناوي: نتيجة مباراة نيجيريا غير مرضية.. وكنا الأفضل في الشوط الثاني

عبر محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر عن شعوره بالاحباط بعد الخسارة أمام نيجيريا.

وخسر منتخب مصر أمام نيجيريا بهدف دون رد، في الجولة الأولى لمجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون. (طالع التفاصيل)

وقال الشناوي عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "نتيجة المباراة غير مرضية بالنسبة للاعبين والجهاز الفني والجمهور".

وأكمل "الشوط الأول لم نظهر بشكل جيد ولكن في الشوط الثاني كنا أفضل وأهدرنا أكثر من فرصة".

وواصل "احترمنا منتخب نيجيريا بشكل كبير ونعرف أنه منتخب قوي ولكن التركيز الزائد يجعلك في حالة تحفظ وذلك أدى إلى الهدف".

وشدد "سنفكر في القادم والبطولة صعبة ولم نلعب سوى مباراة واحدة وعلينا التركيز بقوة في المواجهة المقبلة".

وأتم تصريحاته "المنتخب فريق جماعي والخطأ يتحمله الكل واليوم لم يكن يومنا والقادم أفضل بإذن الله".

ويلعب منتخب مصر ضد غينيا بيساو يوم السبت المقبل في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من البطولة.