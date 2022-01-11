مدرب نيجيريا: منتخب مصر يلعب فقط على محمد صلاح ولا يفعل غير ذلك

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 20:27

كتب : FilGoal

أوجستين إجوافين نيجيريا أمم إفريقيا

يرى أوجاستين إيجوافون المدير الفني لمنتخب نيجيريا أن فريقه نجح في إيقاف خطورة محمد صلاح.

وخسر منتخب مصر أمام نيجيريا بهدف دون رد، في الجولة الأولى لمجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون. (طالع التفاصيل)

وقال إيجوافون عقب المباراة عبر قناة بي إن سبورتس: " أهنئ اللاعبين على الأداء في المباراة وتحقيق الفوز، احترمنا منتخب مصر ولعبنا بطريقتنا ولم نغيرها".

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وأضاف "منتخب مصر يريد أن يمنح محمد صلاح المساحات للجري فيها ويفعلون ذلك فقط وهذه هي طريقتهم، وكان التفكير الأول بالنسبة لي أن نستحوذ على الكرة ونبعدها عن صلاح قدر الإمكان".

وواصل "قدمنا كل شيء خلال المواجهة ويجب أن نلعب كل مباراة كما لو كانت نهائية".

وأتم تصريحاته "حققنا الفوز في أول مباراة وسنرى ماذا سنفعل في المواجهة المقبلة".

ويلعب منتخب نيجيريا يوم السبت المقبل ضد السودان في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، بينما يواجه منتخب مصر نظيره غينيا بيساو.

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