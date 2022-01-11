بالأرقام.. كيف وقع المنتخب المصري في فخ نيجيريا

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 20:19

كتب : FilGoal

محمد صلاح مصر أمم إفريقيا

خسر المنتخب المصري أمام نظيره النيجيري بهدف دون رد في افتتاح مباريات الجولة الأولى من أمم إفريقيا.

وسجل كيليشي إيهيناتشو هدف نيجيريا الوحيد في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان في المجموعة الرابعة.

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منتخب نيجيريا هو أكثر فريق سجل في مرمى مصر في كأس أمم إفريقيا بـ 12 هدفا، في 9 مباريات بين الفريقين في البطولة.

هدف كيليتشي إيهيناتشو هو الهدف رقم 89 الذي يسكن شباك الفراعنة في 101 مباراة في أمم إفريقيا.

نستعرض معا مقارنة بين أرقام منتخبي مصر ونيجيريا خلال المباراة.

التسديدات - نيجيريا 15 مصر 5

التسديدات على المرمى - نيجيريا 5 مصر 2

الفرص المؤكدة - نيجيريا 3 مصر 1

المرواغات الصحيحة - نيجيريا 11 مصر 5

الفوز بالثنائيات - مصر 54 نيجيريا 42

الفوز بالصراعات الهوائية - مصر 17 نيجيريا 9

الأرقام أوضحت أفضلية نيجيريا من ناحية التسديدات والهجمات الخطيرة طوال المباراة.

وافتقد المنتخب المصري إلى صانع الألعاب القادر على تدوير اللعب والوصول لمناطق الخطورة في نيجيريا.

ظهر خط وسط المنتخب المصري الحلقة الأقل في المواجهة وتأثر الطرفين كثيرا مع إصابة أكرم توفيق وتبديل أحمد أبو الفتوح بين شوطي المباراة.

تسديدتان وفرصة واحدة فقط خطيرة طوال 90 دقيقة لمنتخب مصر أمام نيجيريا كان نتيجتها الخسارة الأولى منذ 2004.

مصر مصر،نيجيريا أمم إفريقيا
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