أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر أمام غينيا بيساو.. القنوات الناقلة

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 19:56

كتب : FilGoal

منتخب مصر أمم إفريقيا

يلتقي المنتخب المصري مع غينيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لأمم إفريقيا في نسختها الـ33.

وتستضيف الكاميرون أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان في المجموعة الرابعة.

وخسر المنتخب المصري امام نظيره النيجيري في الجولة الأولى بهدف دون رد سجله كيليتشي إيهيناتشو.

وتقام المباراة يوم 15 يناير الجاري على ملعب رومدي أدجيا.

ويلعب اللقاء في تمام الساعة 9:00 مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

يذكر أن المنتخب المصري هو صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة برصيد 7 ألقاب كان آخرها عام 2010.

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