كيروش: لم نتواجد في الملعب خلال الشوط الأول أمام نيجيريا.. وسنتأهل من المجموعة

عبر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر عن شعوره بالحزن بسبب الخسارة أمام نيجيريا.

وخسر منتخب مصر أمام نيجيريا بهدف دون رد، في الجولة الأولى لمجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون. (طالع التفاصيل)

وقال كيروش عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "الأداء في الشوط الأول كان فقيرا للغاية وهذه هي الحقيقة، ولم نكن موجودين في الملعب".

وأضاف "بدأنا اللعب في الشوط الثاني ولم يكن هناك سبب لهذا الإخفاق والخسارة أمام نيجيريا".

وأتم تصريحاته "خسرنا هذه المباراة ولكن هناك 6 نقاط يجب أن نحصل عليهم خلال مواجهتي السودان وغينيا بيساو من أجل التأهل".

ويلعب منتخب مصر ضد غينيا بيساو يوم السبت المقبل في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من البطولة.