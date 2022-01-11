جيرارد: صنعنا ما يكفي للتسجيل في أولد ترافورد.. وأشعر بالاحباط

يرى ستيفن جيرارد المدير الفني لأستون فيلا أن فريقه كان يمكنه تفادي الخسارة أمام مضيفه مانشستر يونايتد في الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل سكوت مكتوميناي هدفا مبكرا لأصحاب الأرض ليتأهل الفريق إلى الدور الثالث من البطولة.

قال جيرارد في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أشعر بخيبة أمل لخروجنا من الكأس، كنت أرغب في الاستمرار والمنافسة على البطولة".

وأضاف "كان التشكيل الذي قمنا باختياره لهذه المباراة معروفا بسبب العدد المتاح لنا من اللاعبين، لكنني أعتقد بأن الأداء كان جيدا للغاية لفترات طويلة".

وأردف جيرارد "صنعنا ما يكفي لتسجيل الأهداف في أولد ترافورد، وأشعر بالاحباط لهذا السبب".

وأكمل "على الرغم من أنني محبط بسبب الخروج من البطولة، لكننا سننفض الغبار عن أنفسنا ونعود مرة أخرى يوم السبت".

سيلتقي الفريقان مجددا في الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

وأتم "كل ما أرغب فيه هو أن نكون أكثر حسما كفريق، وأن ندافع بشكل أفضل داخل المنطقة أمام الكرات العرضية، لأننا سنستقبل المزيد من الأهداف إذا لم نفعل".