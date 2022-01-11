تشكيل أمم إفريقيا - شيكويزي وإيهيناتشو ونديدي يقودون نيجيريا ضد مصر
الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 17:02
كتب : FilGoal
أعلن منتخب نيجيريا تشكيله لمواجهة مصر اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2021.
وجاء تشكيل النسور الخضراء كالتالي:
حارس المرمى: مادوكا أكوي
الدفاع: زايدو سانوسي - ويليام تروست-إكونج - كينيث أوميرو - أولا إينا
وسط الملعب: ويلفريد نديدي - جو أريبو- تايوو أونيي
الهجوم: موزيس سايمون- كليتشي إهياناتشو- صامويل شيكويزي
وتنطلق المباراة الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Max.
وتضم المجموعة الرابعة منتخبا غينيا بيساو والسودان بجانب مصر ونيجيريا.
وستلعب نيجيريا ضد السودان وغينيا بيساو في 15 و19 يناير على الترتيب.
نرشح لكم
أخر الأخبار
أبو عشرين 29 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021