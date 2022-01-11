تشكيل أمم إفريقيا - شيكويزي وإيهيناتشو ونديدي يقودون نيجيريا ضد مصر

أعلن منتخب نيجيريا تشكيله لمواجهة مصر اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2021.

وجاء تشكيل النسور الخضراء كالتالي:

حارس المرمى: مادوكا أكوي

الدفاع: زايدو سانوسي - ويليام تروست-إكونج - كينيث أوميرو - أولا إينا

وسط الملعب: ويلفريد نديدي - جو أريبو- تايوو أونيي

الهجوم: موزيس سايمون- كليتشي إهياناتشو- صامويل شيكويزي

وتنطلق المباراة الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Max.

وتضم المجموعة الرابعة منتخبا غينيا بيساو والسودان بجانب مصر ونيجيريا.

وستلعب نيجيريا ضد السودان وغينيا بيساو في 15 و19 يناير على الترتيب.