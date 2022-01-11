تشكيل أمم إفريقيا - شيكويزي وإيهيناتشو ونديدي يقودون نيجيريا ضد مصر

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 17:02

كتب : FilGoal

ويلفريد نديدي - نيجيريا - بوروندي

أعلن منتخب نيجيريا تشكيله لمواجهة مصر اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2021.

وجاء تشكيل النسور الخضراء كالتالي:

حارس المرمى: مادوكا أكوي

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الدفاع: زايدو سانوسي - ويليام تروست-إكونج - كينيث أوميرو - أولا إينا

وسط الملعب: ويلفريد نديدي - جو أريبو- تايوو أونيي

الهجوم: موزيس سايمون- كليتشي إهياناتشو- صامويل شيكويزي

وتنطلق المباراة الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Max.

وتضم المجموعة الرابعة منتخبا غينيا بيساو والسودان بجانب مصر ونيجيريا.

وستلعب نيجيريا ضد السودان وغينيا بيساو في 15 و19 يناير على الترتيب.

نيجيريا كأس إفريقيا
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