رانجنيك يكشف سبب غياب رونالدو عن لقاء أستون فيلا

كشف رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد أسباب غياب كريستيانو رونالدو وجادون سانشو عن مواجهة أستون فيلا في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وانتصر يونايتد على أستون فيلا بهدف دون مقابل ليعبر إلى الدور الرابع في غياب الثنائي.

وقال رانجنيك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كلاهما يعاني من مشكلة صغيرة، لن أعتبرها إصابة، هي فقط مشكلة عضلية".

وأضاف "لقد تحدثت مع كريستيانو قبل تدريب يوم الأحد، وأخبرني أنه يعاني من مشكلة عضلية منذ يومين".

وأردف "ليست إصابة كبيرة، ولكننا رأينا أن الأفضل بالنسبة له هو عدم المشاركة في مباراة قد تمتد إلى 120 دقيقة، ولذلك قررنا إراحته".

وتابع "أما جادون سانشو فكان من المفترض أن يدخل قائمة المباراة، ولكنه شعر بآلام في عضلة الفخذ، وكما قلت، هذه ليست المباراة التي تتطلب منا القيام بأي مخاطرة".

وأكمل "معاناة هاري ماجواير من إصابته في الصدر مستمرة، وأتمنى أن يكون جاهزا للمشاركة في مباراة أستون فيلا في الدوري يوم السبت المقبل".

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