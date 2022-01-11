فحوصات طبية من الأهلي لـ بانون عند عودته إلى القاهرة

ينتظر الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي لـ الأهلي تحديد موعد وصول بدر بانون مدافع الفريق لإجراء فحوصات طبية شاملة وللاطمئنان على حالته الصحية.

وخرج بدر بانون من قائمة المنتخب المغربي المشاركة في أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وانضم أشرف بنشرقي لاعب الزمالك لقائمة أسود الأطلس في مكان بدر بانون.

وشدد أبوعبلة أن بانون سوف يتحدد برنامجه العلاجي والطبي للفترة المقبلة بعد عودته والاطمئنان على حالته الطبية في القاهرة.

واستأنف الأهلي تدريباته يوم السبت استعدادا لمواجهة الجونة يوم الخميس في الجولة الأولى من كأس الرابطة.

وقال كريم بلق وكيل اللاعب لـFilGoal.com في وقت سابق: "بدر بانون يعاني من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا"

وأكمل "يحتاج للراحة لفترة من 3 لـ4 أسابيع ولا يعاني من أزمة بالجهاز التنفسي أو القلب كما يثار هو يحتاج للراحة فقط".

بانون شارك في 50 مباراة مع النادي الأهلي منذ انضمامه قادما من الرجاء المغربي في 2020، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا واحدا.